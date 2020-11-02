Зе-команда платит госчиновникам сумасшедшие деньги за молчание о махинациях власти

02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев назначает крупным чиновникам баснословные зарплаты для того, чтобы они молчали о многочисленных преступлениях и махинациях, совершаемых руководством страны.

Об этом эфире телеканала «Прямой» заявила одиозная нацистка Татьяна Черновол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе интервью у неё спросили, для чего на Украине чиновникам повышают зарплаты, в частности – возвращают прежние миллионные оклады, которые были до пандемии коронавируса.

«Я считаю, что это взятки для того, чтобы не выходила информация о тех преступлениях, которые сейчас происходят на государственных предприятиях, потому что не только руководители, но и чиновники рангом пониже получают завышенные зарплаты.

Та информация, которая доходит до меня – катастрофическая. Мы недавно слышали информацию про «Нафтогаз», о том, что там продаётся газ по льготным ценам, а потому этот же газ возвращается в «Нафтогаз», – сказала Черновол.

Также она рассказала, как Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» потеряла 400 миллионов гривен из-за того, что государство заставляет её продавать олигархам электроэнергию за бесценок.

«Но я даже не про «Нафтогаз» сейчас говорю, а говорю про «Энергоатом», там сейчас катастрофическая ситуация, потому что компанию банкротируют, 55 процентов электроэнергии забирается бесплатно для населения, а 45 процентов им позволили продавать на аукционе.

Но чтобы вы понимали, это аукционы для избранных и по заниженной цене. К примеру, по итогу последнего тендера, государством было потеряно 400 миллионов гривен, потому что весь объем выработанной электроэнергии был отдан трейдеру Коломойского, и цена была такая же самая, как в прошлом году, когда Коломойский покупал электроэнергию у России – иными словами чуть больше одной гривны», – возмутилась нацистка.