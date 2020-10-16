«Зе-команда подбирает отборные объедки со стола Порошенко»

16.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Пресс-секретарь СБУ времен президента Петра Порошенко Елена Гитлянская, радовавшаяся репрессиям в стране, получила новую должность – теперь она назначена на аналогичную должность в Государственном бюро расследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам блогера и публициста Мирославы Бердник, которая подверглась давлению СБУ за свои антифашистские взгляды и критику киевского режима, Гитлянская прямо насмехалась над ее задержанием и обыском в квартире. Сегодня же власть президента Зеленского «донашивает» кадры экс-главы государства Петра Порошенко.

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«Помню, когда у меня СБУ проводила обыск, еще обыск не закончился, а она разместила на официальной странице СБУ фото с обыска – художественно положенные операми на ноутбук – молитвослов, икону и программу с конференции о 70-летии Великой Отечественной войны, в которой я принимала участие, и написала (еще шел обыск), что я уже даю показания о своих кураторах из ФСБ, а также о подельниках.

И дописала (про фото с молитвословом и книжечкой о Великой Отечественной) – «так выявляется «вата». Правда, после того, как операм не удалось меня сломать на первом допросе, а потом благодаря лучшему адвокату Украины – Елена Лукаш, я осталась на свободе, тихо удалила пост. На который правда. успело сослаться несколько сотен СМИ и тысячи свидомых пользователей соцсетей. И почему «зелень» подбирает самые отборные объедки со стола Порошенко?», – пишет Бердник.