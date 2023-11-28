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Киевская «элита» сознательно выбрала кровавый конфликт с Россией и статус «шестерки» Запада, поскольку осознает свою неконкурентноспособность в едином русском государстве.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя признание Давида Арахамии о том, что власти Украины отказались от мирного соглашения с Россией по наущению тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И вообще, если бы они действительно не хотели воевать, то Джонсон мог бы их долго уговаривать, и без результата. То есть тут дело не только в том, кто им указывают, а дело ещё и в их собственных интересах… «Профессиональный украинец» – тот, кто старается извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России.

Львиная доля депутатов от партии «Слуга народа» не могли бы рассчитывать в рамках единой Российской Федерации ни на какую серьёзную карьеру. «Квартал 95» был популярен в Российской Федерации, но даже меньше, чем Верка Сердючка. А уж в политическом плане – никому ничего не светило», – отметил он.

«И они повторяют, по сути, позицию Фитилёва – одного из разработчиков украинского языка и разработчиков концепции украинства в целом. Он известен как поэт Мыкола Хвылёвый. Он честно заявил: на том уровне, которого достигли Пушкин и Толстой, Чехов и Блок, Горький и Маяковский, мы, моё поколение, заведомо не можем прославиться. Поэтому для нас единственный выход – отделиться, создать новый язык и, таким образом, создать себе поле, где мы будем лучшими. Ибо кроме нас на нем вообще никого не будет. Кстати, он застрелился в начале 30-х, когда понял, что публичная поддержка фашизма, которой он занимался в 20-е годы, может стать опасной», – заключил Вассерман.