Зе-команда превращает заробитчан в крепостных

08.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов

У президента Украины Владимира Зеленского никак не могут понять, что заробитчане – это не квалифицированная рабочая сила, а инвесторы в украинскую экономику.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил лидер националистической партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне интересно, почему это правительство так начал волноваться за социальные гарантии заробитчан именно сейчас, во время карантина. Чего они раньше не волновались о социальных гарантиях для украинских заробитчан? Потому что практически 10 миллионов украинцев сейчас на заработках по всему миру», – заявил Тягнибок.

Он пожаловался, что ещё с прошлого созыва Верховной рады игнорируется инициатива «Свободы» с законопроектом, который предусматривает то, что все деньги и имущество, которое заробитчане завозят на Украину, не облагалось налогом, а считалось как инвестиция в украинскую экономику.

«Это бы стимулировало с одной стороны ещё больший приход денег на Украину, легализацию этих средств и, естественно, возвращение заробитчан на Украину, что автоматически создавало бы рабочие места и уменьшалась бы безработица. А заробитчанин, который хотя бы год проработал на Западе, становится потенциальным представителем среднего класса.

Психология человека до того, как он уехал на заработки, была одна, а тут он возвращается, год его не было, и уже хочет травку возле дома своего постричь, потому что у него уже другое представление о том, как должна быть спланирована и сконструирована его жизнь, его семьи, и того, что должно быть вокруг, и как он должен работать на себя, на семью и быть лояльным гражданином своего государства.

И в это время что делает правительство? Когда заробитчане только вернулись, они устроили ту комедию с Новыми Санжарами. А потом десятки тысяч заробитчан, которые ломанулись назад на Украину, толклись перед границей, в частности, польской, венгерской, румынской, потому что тот же Зеленский, та же власть напугала людей, они сказали: три дня, и всё, мы больше никого не пускаем.

Потому возникла паника, люди начали ломиться, что создало ещё большие проблемы с возможностью заразиться. Последствия этого мы знаем – подавляющее большинство этой заразы именно от тех людей, которые вернулись с заработков и не прошли соответствующей обсервации, а власть этот процесс не контролировала», – сказал националист.

«И тут, когда появился запрос, желание европейских стран взять украинских заробитчан (потому что подчеркну: во многих странах мира украинцев как работников уважают намного больше, чем представителей других наций), заробитчане вдруг – «квалифицированная, обученная в Европе рабочая сила, потому их надо сохранить на Украине».

Я удивляюсь: землю продали, теперь ещё и решили людей закрепостить, принудительно их держать тут, на Украине, не предоставляя им работы. Потому что пока что эти все 500 тысяч рабочих мест – это фантазия. А даже если и создадут, речь идёт о 6 тысячах гривен зарплаты, это смешно. Они что, себя помещиками вообразили? Землю забрали, а людей превратили в крепостных.

Вообще у этой власти нет элементарного понимания, что заробитчанин – это не квалифицированная рабочая сила, это инвестор в украинскую экономику! Более того, один из основных инвесторов», – подытожил Тягнибок.