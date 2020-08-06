Зе-команда превратила регионы во врагов Киева

06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чем ближе Украина движется в сторону даты проведения местных выборов, тем сильнее отчуждаются от Центра регионы, которые в разгар карантина приняли на себя основной удар провальных антикризисных мер команды президента Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский экономист Андрей Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У того, что сейчас отдельные представители местной власти фактически пошли на игнорирование решений центральной власти, украинского правительства, минздрава, есть две причины. С одной стороны целиком объективная социально-экономическая причина.

Если вы помните, в начале введения карантина правительство приняло так называемые антикризисные меры, которые свелись к тому, что правительство освободило от выплаты на два-три месяца некоторых налогов. Но все эти налоги или полностью, или в большей мере относились именно к выплатам в местные бюджеты, которые таким образом были обескровлены.

А борьба с коронавирусом проходит непосредственно на местах, где находятся больницы, поликлиники. Таким образом правительство само спровоцировало очень тяжёлое состояние местных бюджетов, на которые возложил борьбу с коронавирусом. Кроме того, тотальные ограничения, которые касались целых сфер экономики – и транспорта, и учреждений гражданского питания, и непродовольческих магазинов, и закрытие рынков, безусловно спровоцировали ещё большие проблемы с ростом безработицы и с недопоступлением средств в том числе в местные бюджеты», – сказал Новак.

Вторую причину того, что именно сейчас некоторые руководители идут против решений центральной власти, эксперт назвал политической.

«Мы приближаемся к местным выборам и, безусловно, те представители власти, которые собираются в них участвовать, хотят заработать дополнительные баллы на том, чтобы показать своим местным избирателям, что о них беспокоятся, хотят защитить их, в частности, социально-экономические, а тут центральная власть принимает такие неправильные решения», – добавил экономист.

«Поэтому, учитывая политический аспект, приближение к выборам, я ожидаю намного большей волны местных протестов, местных руководителей, в связи с ограничениями, которые вводит местная власть. Думаю, что ещё не один мэр, не одна Рада не будут согласны с действиями и решениями украинского правительства по тем ограничениями, которые вводятся из-за коронавируса», – подытожил Андрей Новак.