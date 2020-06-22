Зе-команда принуждает неугодные Киеву региональные власти ужесточать карантин

22.06.2020, Киев, Игорь Петров

Центральная украинская власть в приказном порядке перекладывает на строптивые местные власти решение об ужесточении карантинных мер, чтобы не портить свой рейтинг и одновременно избавиться от неугодных.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог Александр Теплюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас останутся работать большие компании, а те конкуренты, которые остались, их подожмут или отожмут. В нашей стране все, что происходит, используется односторонне, только в интересах тех, кто у власти. Поэтому ужесточение, возможно, и будет, но в региональном формате – на кого надавят, то введет, на кого не надавят – не введет.

Все-таки местные выборы на носу, кто захочет себе работать в убыток. Это все-таки потеря рейтинга. По кому бьет корановирус? Это ФОПы, мелкий бизнес, активное население, которое еще есть в нашей стране, которое еще голосует.

Карантин уничтожил часть их, сделал невозможной их работу, привел их заработки к такому минимуму, что они просто выживают. И власть, сбрасывая это (ужесточение) на местные органы, делает все, чтобы люди ненавидели эти местные органы и те теряли свой рейтинг. Соответственно, «Слуга народа» будет выглядеть лучше», – резюмировал политтехнолог.