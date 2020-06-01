Зе-команда приняла самую бестолковую антикризисную программу в мире – экономист

01.06.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское государство практически не помогает бизнесу и гражданам пережить кризис, связанный с пандемией и карантином. Антикризисная программа, которую приняло правительство, носит абсолютно декларативный характер.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Общего снижения налоговой нагрузки украинское правительство не предложило. Предложило временную льготу по невыплате некоторых налогов на 2-3 месяца, фактически, на период карантина. Причем – по тем налогам, которые выплачиваются в местные бюджеты.

Таким образом, правительство фактически обескровливает местные бюджеты, именно те, которые непосредственно и ведут борьбу с коронавирусом. Именно там находятся поликлиники, больницы, скорая помощь на местах… и правительство обескровливает местные бюджеты.

Социальная поддержка граждан – вы знаете, к чему она свелась. Плюс 500 грн для пенсионеров возрастом от 80 лет и старше, плюс 1000 грн только для тех, кто имеет пенсию меньше 5 тыс грн. Все.

Для работающих, для тех, кто временно не работает, в неоплачиваемом отпуске, для безработных – фактически никакой социальной поддержки нет. Это говорит о том, что украинская антикризисная программа сегодня является одной из самых слабых, если не самая слабая в мире.

И вот недавно правительство приняло очередную программу экономического восстановления, оформили ее очень хорошими слайдами, графиками. К чему она сводится с экономической точки зрения? Она состоит из двух частей. Первая – просто сведение статистических данных по динамике разных сфер украинской экономики начиная с 1991 года, которые свободно доступны.

И это 2/3 правительственной антикризисной программы. Вторая часть – те антикризисные мероприятия, которые предлагает правительство. И в этой части нет ни одной цифры, ни одного экономического параметра, ни одного показателя. Ни в гривнах, ни в процентах, ни в соотношениях одного показателя к другому. Нет и сроков исполнения.

Всего этого в так называемой антикризисной программе просто нет. Это значит, что нет целей, целевых параметров, сроков их выполнения. Правительство и все его подчиненные не имеют параметров – что они должны выполнять», – резюмировал экономист.