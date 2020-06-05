Зе-команда сливает остатки независимости за 1,9 миллиарда

05.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

На прошлых парламентских выборах большинство украинцев проголосовали «Слуг народа», но по итогу получили «Слуг МВФ».

Об этом в своем блоге пишет депутат Одесского облсовета Виталий Саутёнков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что согласованный украинской властью текст нового меморандума с МВФ уже есть в открытом доступе.

«Его достаточно бегло просмотреть (даже не нужно вдумчиво изучать!), чтобы понять, что за 1,9 млрд долларов ЗеКоманда просто сливает остатки независимости. Теперь с указаниями «что делать» нам будет звонить не только Байден. Этот Меморандум фактически отдает бразды правления иностранцам», – отмечает политик.

Он также перечисляет по пунктам, чем чревато для Украины выполнение новых обязательств перед МВФ.

«1.Вопросы тарифной политики (одно из требований для выделения денег – снять все ограничения на повышение коммунальных тарифов. А значит цифры в квитанциях вырастут)

2.Пенсионная реформа (пенсионный возраст будет еще повышаться, льготы и доплаты соответственно – понижаться)

3. Медицинская реформа (и снова привет Супрун)

4. Реформа образования (младшие и средние классы продолжат активно укрупнять. Детям придется учится в переполненных классах и ездить в школу за несколько десятков километров, опять же в переполненных автобусах. Не лучше обстоят дела и с ВУЗами. Теперь у нас деньги будут идти за студентом. А это, как мы помним, наученные горьким опытом медреформы, значит что денег не будет вовсе)

5. Контролировать высший совет юстиции, а значит влиять на назначение судей теперь будет в том числе и МВФ (это «перемога», я считаю!)

6. Расширение возможностей земельной реформы (больше 1000 га в одни руки, продажа земли иностранцам. Да, уже скоро это станет реальностью)

7. Распродажа крупных предприятий (сомневаюсь, что после честной оценки и по рыночной стоимости), – пишет депутат.

Он уточняет, что это еще не весь список.

«Кроме всего прочего МВФ может вмешиваться в дела Нацбанка, Антимонопольного комитета, а также запрещают увольнять коррупционеров. Вот так! И весь этот пакет «бонусов» почти даром. Всего за 1,9 млрд долларов. Осталось пригласить МВФ решать, кому с кем жениться и в какую церковь ходить! Голосовали за «Слуг народа», получили «Слуг МВФ», – резюмирует Саутёнков.