Зе-команда требует от НАТО взять Украину на содержание

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина имеет право рассчитывать как минимум на финансовую и техническую помощь от стран НАТО, которые сэкономили огромное количество средств после отказа Киева от ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил вице-премьер министр, министр по «реинтеграции» Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина тогда избавилась от третьего в мире ядерного потенциала. Я хочу напомнить, что все страны НАТО, когда свои бюджеты формируют, в том числе, одним из факторов, которые закладываются – это наличие ядерной угрозы от каждой из стран. Потому затраты, которые несли столько лет страны НАТО, были меньшим, чем если бы они были, если бы Украина была носителем ядерного потенциала. Потому даже за счет этого, как минимум на финансово-техническую помощь от этих стран мы имеем право рассчитывать», – заявил Резников.

Ранее бывший и.о замглавы администрации президента Украины, крымский майданщик Андрей Сенченко заявил, что Украина должна потребовать от стран НАТО, как минимум, 200 миллиардов долларов из той суммы, что они сэкономили после отказа Киева от ядерного оружия.