Зе-команда умоляет Варшаву не вестись на «гибридную тактику России»

23.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве считают, что Польша может потерять бдительность и допустить ослабление санкций в отношении РФ.

Об этом в ходе XII сессии Парламентской ассамблеи Украина-Польша заявил депутат «Слуги народа» Владимир Гевко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что Украина выступает против попыток РФ использовать сложную гуманитарную ситуацию в связи с пандемией с целью создания пропагандистского прикрытия для своей агрессивной внешней политики и избегания международно-правовой ответственности, в частности, отмены санкций», – завил Гевко.

«В связи с этим мы убедительно призываем наших партнёров не дать ввести себя в заблуждение гибридной тактикой России, направленной на отмену санкций. Санкции должны сохраняться до возобновления территориальной целостности Украины в международно-признанных границах», – призвал депутат.