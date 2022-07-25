Зе-команда ведёт Украину к осеннему голодомору – экс-депутат Рады

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Новости Украины

Вывоз зерна из Украины и уничтожение ВСУ новых посевов приведут к тому, что страна осенью окажется в реалиях голода.

Об этом в эфире видеоблога «Тамир Шейх» заявил бывший депутат Верховной рады от Херсона Алексей Журавко, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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По его мнению, спасать украинцев от голода придется в итоге Российской Федерации.

«Неизвестно, сколько зерна будет украдено и вывезено. Мыршруты отработаны в сторону Запада, идут караваны целые грузовиков этого зерна. Вопрос, кто его считает? Можно нарисовать сколько хочешь. Только украинцы не понимают, что на самом деле, к осени Украину введут к голоду. Самое страшное – ведь, Россия будет потом помогать. Россия потом будет помогать хлебом. Они (украинцы) думают, что этот хлеб им вернут или переработают на муку и отдадут за копейки? Не угадали! За большие деньги вам отдадут этот же хлеб. Вот, что на самом деле происходит – грабеж среди белого дня. Что касается непосредственно урожая – мы видели, как вертолет облетает поля и расстреливает из теплушек, разбрасывает их, поджигает поля. Вы знаете, сколько будет списано на Россию, поджигая поля на территории Украины? Сто процентов я уверен, что эти провокации будут непосредственно идти на Украине», – заявил Журавко.