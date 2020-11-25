25.11.2020, Киев, Игорь Петров

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень предложил ввести систему доносов на тех, кто не использует украинский язык через специальное приложение.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш «шпрехен-фюрер», товарищ Кремень собирается вводить систему доносов через специальную некую программу. Он увидел прекрасный латвийский опыт. «Шпрехен-фюрер», языковой омбудсмен Кремень, появился не с Луны, его назначил кабмин Зеленского 8 июля. Это создание – это «зе-команда», «новое лицо» и все как нам обещали на выборах.

Дополнение, которое он пытается использовать действительно существует в Латвии, оно называется «языковой друг», вот у него такое издевательское название – «языковой друг». Я помню бородатый анекдот про КГБ – «стук-стук, я твой друг». Вот это дополнение «стучите и вам откроют» – оно прекрасно справляется с расправой над теми, кто не говорит на латвийском языке. И вот оно очень безумно понравилась гражданину Кремню.

Я очень за него рада, я очень рада за эту власть. Я уже видела законопроект о коллаборатнах, законопроект об интернировании и лагерях, я видела законопроекты, уменьшающие языковые права, я уже слышала истории про необходимость принудительной стерилизации женщин у которых нет денег и про некачественных детей.

Я считаю, что самое время Зелинскому и команде разработать законопроект о доносах. Его час пришел, его критически не хватает. Для того, чтобы использовать систему «языковой друг» надо законодательно проголосовать закон о доносах. Такое законодательство было очень популярно во времена инквизиции и даже поощрялось.

Когда я этот треш, ад, угар и содомию слышу от команды Зеленского, я себя чувствую жительницей уютного средневековья, где любовь к языку будет внедряться посредством доноса.

Зеленский, как и Порошенко, сделал все для того, чтобы украинский язык был непопулярным. Нельзя популяризировать украинский язык, параллельно расправляясь с его носителями, параллельно уничтожая украинцев – и носителей, и не носителей языка, проводя такую внутреннюю и внешнюю политику. Поэтому при нем никакого всплеска интереса к украинскому языку не будет.

И я совершенно не удивлена, что команда Зеленского придумывает историю с какими-то цифровыми приложениями. Придумайте еще законы об этнических чистках, про антропометрические параметры, про сегрегацию. Не останавливайтесь! Команда Зеленского – она же такая, правильно?

И когда вот этот чиновник подобное заявляет, можно было бы списать это на его просто слабоумие – сейчас осенний период, обострилась какое-то заболевание, и он это брякнул. Но вся же власть молчит – значит поддерживает. А, возможно, не просто молчит, а уже выделяет деньги из государственного бюджета, или планирует выделить на специальный реестр для того, чтобы еще на этих доносах кто-то заработал», – сказала Лукаш.