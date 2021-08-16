Зе-команде плевать на белорусскую оппозицию, пока идёт бензин от Лукашенко

Украина не будет вводить против Белоруссии серьезных экономических санкций, поскольку энергетически зависит от этой страны.

Об этом националистическому изданию «Наша Нива» заявил бежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счету у украинского руководства нет серьезных моральных страданий по поводу того, что в Беларуси столько политзаключенных. У него сейчас другие приоритеты. Поэтому прагматика берет верх.

Украина зависима от белорусского топлива. Она должна ввозить либо белорусское, либо российское топливо, либо ввозить морем за дорого. Своих мощностей по производству бензина и битума у них нет. У них нефтепереработка в печальном состоянии. Между покупать у страны-агрессора и покупать у страны, где все плохо с правами человека, они выбирают второе», – сказал Шрайбман.