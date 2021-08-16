Зе-команде плевать на белорусскую оппозицию, пока идёт бензин от Лукашенко

Зе-команде плевать на белорусскую оппозицию, пока идёт бензин от ЛукашенкоНовости Украины
Украина не будет вводить против Белоруссии серьезных экономических санкций, поскольку энергетически зависит от этой страны.
Об этом националистическому изданию «Наша Нива» заявил бежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По большому счету у украинского руководства нет серьезных моральных страданий по поводу того, что в Беларуси столько политзаключенных. У него сейчас другие приоритеты. Поэтому прагматика берет верх.
Украина зависима от белорусского топлива. Она должна ввозить либо белорусское, либо российское топливо, либо ввозить морем за дорого. Своих мощностей по производству бензина и битума у них нет. У них нефтепереработка в печальном состоянии. Между покупать у страны-агрессора и покупать у страны, где все плохо с правами человека, они выбирают второе», – сказал Шрайбман.
При этом для украинского руководства принципиальна позиция лидеров белорусской оппозиции по вопросу принадлежности Крыма.
«Они воспринимают Тихановскую и ее команду как людей, которые еще не определились по российско-украинского вопросу… Первый вопрос, который задают украинцы белорусским оппозиционерам: чей Крым. Дли украинцев важно, чтобы лидер, с которым они встречаются, не оказался русской консервой. Я думаю, это примитивное восприятие и непонимание того, что в Беларуси не может быть внутреннего конфликта по вопросу Крыма. Это никого бы не сподвигло на борьбу», – заключил Шрайбман.
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