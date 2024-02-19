Зе-командование просчиталось, войска из Авдеевки нужно было выводить раньше – Рахманин

Украинскому командованию нужно было раньше выводить войска из Авдеевки, но время было упущено, а резервы вовремя не пришли. Это говорит о том, что руководство армией просчиталось.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По общему количеству существующей информации, были основания считать, что в принципе выход из Авдеевки мог бы быть осуществлен раньше. Был целый ряд обстоятельств, которые приводили к риску не просто оперативного, а полного окружения группировки, которая находилась в Авдеевке и на прилегающих территориях, но очевидно, руководство Вооруженных сил, – возможно это касается Генерального штаба, возможно, касается стратегической группировки войск, которые там находятся, очевидно, они считали, что есть возможность выровнять ситуацию, отвоевать позиции при помощи резервов. Возможно, был просчет, возможно, не вовремя были подтянуты резервы – мы с вами не знаем полной картинки. По общей, неполной оценке, есть основания считать, что в принципе, риск полного окружения был раньше – и отступление тех соединений и воинских частей, которые находились в авдеевском гарнизоне, должно было происходить раньше», – отметил он.

«Но я так понимаю, что просто не вовремя… не была просчитана до конца ситуация, не вовремя смогли подтянуть необходимые резервы – насколько я знаю, эти резервы выделялись, и воинские части туда отправлялись. Но часть из них была вынуждена вступать в бой сразу, без необходимого развертывания, фактически во встречный бой, а часть просто не успела дойти», – рассуждал Рахманин.