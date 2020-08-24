24.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Война, ВСУ-убийцы, Выборы, Донбасс, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зе-команду поймали на жутком лицемерии


Поскольку Украина якобы является чрезвычайно демократической страной, в которой право на протест священно, Киев резко осуждает любое насилие со стороны белорусской власти по отношению к протестующим.

Об этом на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина категорически не приемлет насилия над протестующими. Украина – это страна, в которой право на протест является практически священным. Нам чрезвычайно важна независимая, демократическая Беларусь и фамилия того, кто будет стоять во главе такой Беларуси, является второстепенной», – отметил Кулеба.

Он добавил, что Киев решительно осуждает насилие, и верит в выход из ситуации через национальный диалог.

«Мы заинтересованы в стабильной, демократической и независимой Беларуси. Мы решительно осуждаем насилие, которое произошло в Беларуси в отношении протестующих, и верим, что именно национальный диалог покажет путь к выходу из этой кризисной ситуации», – подчеркнул глава украинского МИД.

Слова украинского чиновника прокомментировал в своём Telegram-канале спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Оказывается, для Украины «право на протест… священно»! А тысячи убитых за инакомыслие, избитых и посаженных за митинги и референдумы, это не преследование за протесты?!

По данным ЛДНР, от рук украинских вооружённых формирований с 2014 года на Донбассе погибли более 9 тысяч человек, а в украинских тюрьмах за «госизмену», «посягательство на территориальную целостность», «организацию референдумов», «финансирование терроризма» и прочую тухлую чушь, пришитую за инакомыслие и несогласие с госпереворотчиками, сидит более 5 тысяч человек», – возмутился он.

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