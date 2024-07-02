Зе-коррупционеры на свободе, а военных судят за малейшую провинность – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
02.07.2024 16:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина


Близкие к Зе-власти чиновники нагло воруют, не боясь никаких уголовных преследований, а простых всушников садят за малейшую провинность.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» завил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Близкие к Зе-власти чиновники нагло воруют, не боясь никаких уголовных преследований, а простых всушников...

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«Ситуация с Минцифры и любимчиком Зеленского министром Фёдоровым – дроны, РЭБ и РЭР… На сегодняшний день запросы, которые делает временная следственная комиссия по дронам, Спецсвязь – ответа не даёт.

И депутаты уже вынуждены от себя персонально подавать запросы – расскажите, где деньги на дроны. Напомню, у местных громад забрали подоходный налог, на дроны. И кто сел?», – сказал Лапин.

«На сегодняшний день мы видим, что есть уголовные дела по коррупционерам – и все на воле. И в то же время любое уголовное дело за оставленную лесопосадку – и военные в тюрьме. Вот такие у нас сегодня приоритеты. К сожалению, эти приоритеты работают не на победу», – подытожил экс-нардеп.

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