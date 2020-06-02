Зе-министр: Европа должна продолжать терпеть убытки, а потом завидовать Украине

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Евросоюз должен продолжать давать деньги Украине и при этом держать санкции против России, от которых, в том числе, страдает европейский бизнес. Киев при этом будет усиливаться, и недалёк тот час, когда уже сама Европа будет завидовать украинским успехам.

Такие требования и сценарий в эфире телеканала «ICTV» озвучил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день самое действенное оружие – это экономические санкции, то есть ударить рублём. Поэтому, если страны (ЕС – ред.) будут считать, что должны поддержать Украину, они, с одной стороны, должны ещё больше усилить санкции, а это реально влияет, и во-вторых, обеспечить безвозвратную финансовую помощь Украине для того, чтобы мы смогли улучшить свой потенциал.

Сегодня людской ресурс у нас фантастический, у нас люди, которые прошли войну, и сегодня есть опытные пленники (видимо, имел в виду специалисты – ред.), нужно только технически увеличить наш потенциал и, я думаю, Европа ещё будет завидовать тому, какой сильной является Украина», – заявил Резников.