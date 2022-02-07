Зе-министр наотрез отказалась признавать дипломы, выданные в ЛДНР и Крыму

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Новости Украины

Киев не будет признавать выданные в ЛДНР и Крыму дипломы и другие документы – беженцы из этих территорий будут вынуждены сдавать аттестацию, которую «могут не пройти».

Об этом в ходе брифинга заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не собираемся утверждать, и тем более признавать дипломы ОРДЛО или оккупационной власти. Сегодня у нас есть культура диалога – что предлагают, что на самом деле, и что должно быть. Сегодня у нас в образовании сложилась парадоксальная ситуация, когда люди в силу обстоятельств получили образование во временно оккупированном Крыму или Донбассе, никаким образом не могут пройти аттестацию. Этого порядка, как такового, для Донецкой и Луганской областей не было и нет», – сказала она.

Верещук подчеркнула, что с Крымом ситуация должна быть такой же, ведь и там «оккупационная власть».

«Никаких стандартов, никакого российского образования там нет. Там есть оккупационная власть, которая оккупировала наш Крым. И какими бы ни были стандарты в Донецке, Луганске или Крыму – это оккупация. И мы ко всем документам, выданным оккупационной властью, относимся одинаково – это оккупационная власть, и мы их не признаём. Никаких дипломов, никаких аттестатов. Всё, что было выдано оккупационной властью, будет только в рамках международный конвенций», – отрезала министр.

При этом она подчеркнула, что Киев должен дать возможность жителям Донбасса и Крыма проходить на Украине аттестацию, чтобы получить работу.

«Человек должен будет пройти определённую аттестацию, или не пройти, так тоже бывает. Именно это я, как министр и выразитель позиции президента и тот, кто формирует политику, хочу донести нашим людям. А то, что университеты, которые переехали сюда, боятся потерять свой заработок, так как только через них можно пройти квалификацию – пусть не боятся. Это наши люди, и мы должны дать им столько возможностей, сколько мы можем. Мы должны сказать, что Крым и Донбасс – это Украина, и не надо искать конфликт там, где его нет», – резюмировала Верещук.

Напомним, в украинском руководстве несколько раз рассматривали инициативы признавать документы Донбасса. Так, украинское правительство планировало ввести процедуру учета в судебном порядке документов, выданных в ЛДНР, однако встретило жесткое сопротивления националистов и отказалось от идеи.