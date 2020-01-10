Зе-министр направляет солдат ВСУ на совместный с украинскими неонацистами митинг

10.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские военнослужащие с разрешения Минобороны примут участие в мероприятиях радикальных националистов, посвященных так называемому Дню соборности Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представить Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем отмечать насаждение националистической и фашисткой идеологии среди боевиков и поддержку данного курса военным руководством Украины.

Так, по данным нашей разведки, в адрес Министра обороны Украины поступило обращение от руководителей партий «Национальный корпус», «Правый сектор» и «Свобода» (запрещены в РФ – прим.ред) с просьбой выделения из состава воинских частей военнослужащих для участия в митингах и шествиях в честь 101-й годовщины Дня соборности Украины 22 января.

Как указано в обращении, военнослужащие будут участвовать в акции «Цепь единения», цель которой пропаганда и убеждение населения страны в особых достижениях украинского народа во всех сферах жизни, а также демонстрации значительного вклада национальных героев из состава ОУН-УПА (запрещена в РФ – прим.ред.) со дня основания организации до настоящего времени.

Кроме этого, радикалы просят Загороднюка рассмотреть возможность проведения военных парадов в честь этого праздника, в том числе и в прифронтовых населенных пунктах в зоне конфликта на Донбассе.

По предварительным данным, Загороднюк дал согласие на участие военных в этих массовых мероприятиях», – рассказал представитель ДНР.

По словам Басурина, подконтрольные киевской власти СМИ также получили указание подготовить тематические репортажи на передовой, однако при этом исключить несогласованные высказывания со стороны военнослужащих.

«По указанию главы оборонного ведомства, в преддверии празднования Дня соборности Украины спланирована работа журналистских групп украинских телеканалов – «5 канал», «Украина», «Интер», «1+1» в сопровождении представителей пресс-службы ООС с целью подготовки репортажей о праздновании Дня соборности на передовой.

Важно отметить, что отдельными указаниями министра предписывается провести дополнительные занятия со всем личным составом ВФУ на предмет запрета предоставления несогласованных с вышестоящим командованием интервью журналистам и без присутствия офицеров пресс-служб воинских частей», – отметил представитель оборонного ведомства ДНР.