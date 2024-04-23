Зе-министра взяли на масштабном преступлении

Игорь Шкапа.  
23.04.2024 09:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Сельское хозяйство, Украина


Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), патронируемое Соединенными Штатами.

«Экс-председатель аграрного комитета Верховной Рады – действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы. Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков», – говорится в сообщении.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), патронируемое Соединенными Штатами....

Далее собственность была передана в собственность заранее определенным людям под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.


Всего в результате реализации в 2017-2021 годах участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 гектаров.

О подозрении сообщили организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления.

Напомним, что министром аграрной политики и бывшим председателем аграрного комитета Рады является избранный в парламент от правящей партии «Слуга народа» Николай Сольский.

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