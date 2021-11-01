Зе-министры не имеют никакого влияния, кадровая чехарда продолжается – эксперт

Вице-премьер-министр Украины и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский написал заявление на увольнение.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее заявление на увольнение написал вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Отставка этих министров стала совершенно рядовым мероприятием, хотя еще несколько лет назад она была бы значимым событием, отметил политолог Денис Гаевский.

«Об этом давно говорилось, что кресла под некоторыми министрами шатаются. Если раньше, лет 7-10 назад отставка министра – это было целое событие, то сейчас это абсолютно будничное мероприятие. Раньше министры были крупными политическими фигурами, сейчас это всего технические исполнители и проводники линии Офиса президента.

Не могу не отметить, что при смене одних лиц на других без пересмотра всей линии политики (в данном случае, если говорить о Уруском, промышленной политике, и политики в отношении реинтеграции территории и оборонной политики), без пересмотра этого – замена одних на других будет лишь сменой вывесок, не более того. Качественных изменений по данным направлениям не произойдёт.

Мы вообще видим, что у Зеленского чиновники надолго не задерживаются, ротация постоянно происходит. Может быть, есть ближайший круг, который более-менее уверенно себя чувствует с точки зрения неприкосновенности. Все остальные фигуры ротируемы.

Если посмотреть, кто заходил с Зеленским изначально – Рябошапка, Гончарук, их уже нет в системе власти. Некоторые из них и вовсе ушли в оппозицию», – заявил Денис Гаевский на пресс-конференции в Киеве.