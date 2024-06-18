Зе-облом: швейцарский сходянк изначально был рассчитан на капитуляцию России

Так называемый «мирный саммит» в Швейцарии изначально планировался как конференция, на которой поверженная Россия должна была бы подписать акт о капитуляции. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Теперь, по мнению Карасева, нужно будет организовывать новую конференцию по инициативе Китая и Бразилии, на которой уже могут быть приняты решения.

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«Предполагалось, что к концу 22-го года Россия будет проигрывать, все буквально на часы идет, и можно в 23-24 годах эту конференцию…. Приносят и говорят: «Наше решение стран, мирового большинства, все прогрессивное человечество выдвигаем вам акт капитуляции, получите, распишитесь»… И в 22-м году я говорил: «Сейчас – самый лучший момент для того, чтобы не принудить Россию к капитуляции, а начать договариваться, потому что так просто это не получится». Но нет сказали. Может, сейчас не получится, но в 23-м году мы проведем контрнаступ, который окончательно добьет Россию. Получилось все по-другому… Швейцарская конференция планировалась как завершающий акт войны и капитуляция России. Установка была на 24-й год – закончить войну, и она никуда не делась. Поэтому неслучайно. Понимая, что конференция в Швейцарии не будет иметь результата, по крайней мере полноценного, дипломатического, военно-политического, нужна новая конференция с участием уже всех. Вот вам Китай предлагает, вот вам Бразилия, они уже есть, 46 стран, по-моему, готовых участвовать. И эта конференция может быть на высоком уровне, а не на уровне министров или послов каких-нибудь. Вот, почему я говорю – это последний акт войны», – заявил Карасев.