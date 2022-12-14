Зе-офис: Бросок ВСУ на Бердянск Мелитополь – дело времени

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Запорожская область намного благоприятнее для наступления украинской армии, чем Херсонская.

Об этом во время прогулки по киевскому кладбищу советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Мы зайдём в Мелитополь, Бердянск, Энергодар] однозначно. Они сейчас выстраивают оборону, Запорожское направление смещая, в треугольнике Энергодар-Мелитополь-Токмак, потому что главное их опасение – это прямой удар на Крым, он обрушает весь Южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа. Но Мелитополь для них важнейшая стратегическая точка. Важнейшая точка. Это точка связанности и центра гравитации всего Юга, там и аэродром, они концентрируют наибольшие силы. Почему? Потому что Запорожской области, в отличие от Херсонской, невозможно обороняться в поле, она плоская. В Херсонской области были ирригационные каналы, каждый из которых противотанковый ров. Накопить силы и форсировать невозможно. Мы там пролили изрядно крови – и своей, и чужой. Там было очень тяжело. Только последовательным смалыванием путей логистики, уничтожением мостов, ударами по штабам, по складам, по бронетехнике, позволили так ослабить группировку, что они поняли, что удерживать её бесперспективно», – сказал Арестович.

«А в Запорожской области, как у Стругацких, можно построить инженерные академии и опорные пункты, даже если они будут абсолютно идеально всем обеспечены, обойти их просто по флангам, и всё, там негде держать оборону», – добавил советник офиса Зеленского.