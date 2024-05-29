Зе-офис цинично поматросил беглого донецкого журналиста-майданщика

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Бежавшего из Донецка замайданного журналиста Алексея Мацуку, которого осенью прошлого года офис Зеленского назначил главой «Укринформа», с такой же лёгкостью сняли с должности, как только пропагандистский беспредел дошёл до «западных партнёров».

Об этом пишет «Украинская правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, Мацука, помимо «Новостей Донбасса», где он был главредом, работал также на грантоедские «Радио Свобода» и «Громадское ТВ», бежал из Донецка в 2014 году. С нулевых имеет репутацию человека, мягко говоря, с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Примечательно, что недавно Мацука на одном из укроборищ признался, что «8 лет мы в Мариуполе проводили ЛГБТ [запрещено в РФ]-мероприятия для детей». По его словам, украинские власти поощряли детей «совершать каминг-ауты».

Так вот, 24 мая Мацука написал в соцсети, что завершает работу в «Укринформе».

«Спасибо всем за прекрасные месяцы плодотворной работы. Это было не просто, но все ради победы», – попрощался гомосексуалист.

При этом в «УП» отмечают, что на данное медиа власть пыталась влиять во все времена, однако именно 9 ноября 2023 года, когда Мацуку назначили на должность, в самом «Укринформе» называют «днём рейдерского захвата».

«Это стало особенно заметно в ноябре 2023-го, когда генеральным директором Укринформа назначили журналиста Алексея Мацуку. Его шесть месяцев в агентстве напоминали управленческий хаос – давление на работников, информационные перекосы в пользу власти, увольнение десятков журналистов и редакторов, а затем резкие попытки все «замять», чтобы информация не вышла наружу», – пишет издание.

Однако факты давления на работников «Укринформа» стали известны посольствам стран G7 и все активнее обсуждались в медиасреде, и на Банковой в конце концов решили заменить Мацуку. Новым гендиректором назначили военного пропагандиста и бывшего представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.

На странице в ТГ партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратили внимание на фразу в статье: «он лишь соглашался на правила, навязанные Банковой, но не был их инициатором», что, по их мнению, должно быть предостережением всем, кто получил должности и должен выполнять «особые пожелания» Банковой.

«Не делайте ерунду. Не нарушайте закон. Не давите на оппонентов. Потому как ветер изменится – начальники вас сдадут и палец о палец не ударят для вашего спасения. А доказать вы ничего не сможете. Помните: они вам ничего не должны. Это их кредо», – злорадствуют у Порошенко.

Мацуку «добрым словом» помнят и на родине. Донецкий журналист и политолог Рамиль Замдыханов «высоко оценил» и самого фигуранта, и методы его работы.

«Некогда наш патентованный мудак Мацука поехал покорять Киев, но, как и следовало ожидать, обосрался – у него ничего не получилось. Как говорится в моем любимом анекдоте «жопа отторгла чукчу». Причем, погорел на том, что действовал по лекалам времен какого-нибудь Кучмы, рассылая своим журналистам «темники». То есть рекомендации, о чем писать и о чем не писать, с кем говорить, а с кем нет. Обращает на себя внимание, что в числе нежелательных особ были не только политики, но и обычное население. Например, жители регионов, где были проблемы с водоснабжением», – отметил Замдыханов.

«Печальное в этой истории только то, что донецкая власть периода «независимой Украины» испуганно ежилась перед такими как Мацука, считая тех некоей настоящей оппозицией, которую нельзя прилюдно обидеть. А то упрекнут в нападках на свободу слова. Позже этот паттерн донецкая власть периода «независимой Украины» повторила уже на Майдане, когда из донецкой власти стала всеукраинской. Вместо того, чтобы без оглядки надавать по жопе всей этой шушере, во главе с Найемом, она стала идти им навстречу, вступая в заведомо безрезультатный диалог. А все почему? А все от неуверенности в себе», – напомнил политолог.