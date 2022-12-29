Зе-офис даже не надеется на смену российской политики после ухода Путина

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Украинцам не стоит надеяться на то, что со сменой президента России изменится политика этой страны. Для Киева все может быть только хуже, поскольку Россию может возглавить более жесткий лидер, который будет готовиться к тому, чтобы дожать Украину.

Об этом в интервью признанной иноагентом беглой российской либеральной пропагандистке Юлии Латыниной заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разницы особой нет. У нас же народ думает, что смерть Путина – это конец всему. Нет, абсолютно не так. Это будет хуже, чем с Путиным. Подозреваю, что будет хуже, потому что реваншистские тенденции возобладают и Россия начнет активно готовиться ко второму раунду против Украины и Запада с учетом всех ошибок», – сказал чиновник.

«Они подпустят ультра-патриотов как пассионарную часть, хорошо мотивированную, они дадут возможность тем, кто соображает, поднимут их, до некоторой степени проделают работу над ошибками и медленно начнут готовиться ко второму раунду. От нас очень сильно зависит, сумеем ли мы создать послевоенное будущее, которое вдохновляет, провести реконструкцию этому будущему и подготовиться ко второму раунду, который практически неизбежен», – заявил Арестович.