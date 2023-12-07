Зе-офис: Для Украины наступает очень тяжелый период, но будет еще хуже

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия постоянно усовершенствует свои технологии и сегодня на Украине нет защищенных на 100 процентов мест.

Об этом в эфире молдавскому телеканалу «TV8» заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Мы с вами разговариваем перед очень тяжелым периодом, зимним периодом, когда, очевидно, и мы это уже видим, такие обстрелы, бомбардировки увеличатся. Сейчас Россия имеет достаточное количество дронов. Дроны она использует тоже везде, она использует это против наших наступательных позиций, против наших войск, которые идут в наступление, а нам, например, нужно больше систем РЭБ, чтобы подавлять эти дроны, нам нужно больше вооружения для наших мобильных бригад, которые уже научились сбивать эти дроны. Россия тоже совершенствует свою технологию – последние дроны, 75 дронов, которые атаковали Украину за одну ночь, из них 55 против Киева, были уже более модернизированы, их тяжелее было сбивать нашим мобильным бригадам, но мы справились. Практически все они были сбиты», – утверждает чиновник.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Да, некоторые повреждения были нанесены, но не было, слава богу, жертв в этот раз. Но это означает, что зимой будет еще хуже и еще тяжелее. Поэтому нужно больше оружия как для успешного наступления, так и для того, чтобы враг так успешно не мог атаковать всю территорию Украины.

Сейчас, к сожалению, можем сказать, что, наверное, нет ни одного места на территории Украины, где было бы на 100% спокойно. Даже Западная Украина постоянно подвергается обстрелам», – заявил Жовква.