Зе-офис добивается встречи с Путиным и Меркель

28.09.2021 09:24 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина хочет провести прямые переговоры с Россией, а также встретиться в «нормандском формате» на уровне лидеров государств, пока уходящая канцлер ФРГ Ангела Меркель еще находится у власти.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ермак напомнил, что Меркель и российский лидер Владимир Путин являются последними главами государств, которые участвовали в разработке и подписании «Минских соглашений».

«Президент сам призвал к проведению этих прямых переговоров. Он обратился к президенту России, мы помним это. И потому я могу сказать так, что, безусловно, это важно, чтобы эта встреча, эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц России – постоянно их или не устраивает, эти вопросы они будут или не будут обсуждать, эти вопросы они не готовы обсуждать», – сказал глава офиса президента.

«Но мне кажется, что наши отношения, если о них так можно сказать, находятся в такой стадии, когда просто нужно, если есть желание, политическая воля остановить войну, если есть желание выполнять нормы международного права, уважать международное право, уважать признанные границы, то нужно просто садиться и говорить об этом. Если бы такое желание было на 100%, то мы бы уже знали дату и место проведения таких переговоров», – считает чиновник.

«Параллельно с этим продолжаются консультации в «нормандском формате». Они постоянно – как видеоконференции, так и в реальной встрече между разными сторонами… Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров «нормандского формата» состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Это было бы очень справедливо, потому что она много для этого сделала и, в конце концов, мы имеем только два свидетеля из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали во время подписания «Минских договоренностей». Потому для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась», – заявил Ермак.