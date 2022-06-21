Зе-офис грозит Херсону массовыми расстрелами

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Новости Украины

В случае захвата украинскими вооруженными формированиями Херсона, там произойдут тотальные казни.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, расстреливать будут сотрудников российских спецслужб, что уже якобы начало происходить.

«В Херсоне из автомата расстреляли трех ФСБшников и один тяжело ранен. Они сидели, громко там шумели. Так громко и вызывающе себя вели, что подъехала спецдоставка и закрыла вопрос. Так что, Херсон, когда будут брать, надо понимать, что там внутри будет много чего интересного происходить. Расстреливать однозначно – уже расстреливают и еще будут», – заявил Арестович.