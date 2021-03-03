Зе-офис хочет скормить Юго-Востоку ручную «пророссийскую» оппозицию

03.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В партии «Опозиционная платформа – За жизнь» нарастают противоречия между разными группами влияния.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Есть группа «газовиков» Левочкин-Бойко, есть группа Медведчука – судя по всему, у них интересы разнятся. В конце концов речь пойдет о том, что Медведчуку нужно будет радикализировать позицию, но к этому похоже не готова группа Левочкина-Бойко», – говорит эксперт.

Он не исключает, что партийный раскол будет стимулироваться извне.

«Возможно, офисом президента, чтобы вывести на поле юго-востока более умеренный политический проект без такого явного пророссийского шлейфа, который тянулся за Медведчуком», – сказал Золотарев киевскому интернет-изданию «Апостроф».