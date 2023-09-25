Зе-офис лишил страны мира права на нейтральное отношение к конфликту на Украине

Страны мира якобы не имеют права соблюдать нейтралитет в отношении конфликта на Украине.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Подоляка, события на Украине показывают, что сильные мира сего могут попытаться разрешить свои проблемы с соседними странами аналогично. При этом, советник Зе-офиса признал «склонными к терроризму» страны, обладающие ядерным оружием.

«19 месяцев войны – это не тот срок, когда ты можешь думать, что что-то где-то происходит, непонятно, как это влияет вообще на глобальный политический процесс, как это влияет на другие страны, потому что непосредственно война в Украине сегодня ставит ряд вопросов. Первое – это как мы можем гарантировать, что стороны, которые вступают в те или иные ситуации, будут урегулировать свои проблемы.

Второе – как останавливать большие войны, третье – как останавливать страны, которые, как Российская Федерация, имеют склонность к террористическим или геноцидным практикам, и, кроме того, еще и владеют ядерным оружием. Как влиять на эти страны, если они используют нуклеарные технологии как инструменты непосредственного шантажа и так далее. Потому нейтралитет вообще невозможен, когда речь идет о правилах существования в мире», – заявил Подоляк.