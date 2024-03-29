Зе-офис: Можем еще раз подписать «Минские соглашения» и зайти в «Нормандский формат», но…

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Украина может снова подписать очередные мирные соглашения, но это станет лишь паузой в боевых действиях, а не их завершением.

Об этом в эфире интернет-канала «Подробности» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, будущее может быть разным. В каком плане? Можно еще раз подписать «Минские соглашения», еще раз зайти в «Нормандский формат», делать вид, что мы остановили войну и так далее, но, снова-таки, это будет пауза. Потому что ключевой вопрос – кто будет доминировать в Европе, кто останется», – сказал чиновник.

По его словам, остаться должен кто-то один.

«Россия в таком виде не может остаться, если мы хотим иметь свое гарантированное будущее. Для нас, для финнов, для шведов – для кого угодно в Европе. Так же мы не можем остаться – мы, Украина, если Россия хочет остаться в виде путинской вертикали. Ну все. То есть кто-то должен победить, это обязательно», – заявил Подоляк.