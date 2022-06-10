Зе-офис: На Западе склоняют нас к сдаче

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Новости Украины

Ряд западных лидеров неофициально, но говорят о том, что Украина уже надоела и пора ей проигрывать, чтобы Запад мог восстановить отношения с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, среди этих же лидеров есть мнение, что украинское руководство неспособно управлять такой большой территорией.

«На Западе, я на полном серьезе говорю, на Западе есть силы, которые представляют свои страны сейчас, которые говорят так – они вслух этого не скажут официально, но неофициально они говорят так: «Надо, чтобы Украина сейчас просрала Луганскую и Донецкую области, потерпела поражение и прекратила сопротивление, села за стол переговоров. Они задолбали, эти хохлы, реально. Ну все равно они не могут управлять такой территорией, все равно они бестолковые, давайте отдадим Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую область России, «Минск-3», пусть сидят на подсосе у нас, на европейском, и не выеживаются особо. Россия сильнее, Россия надолго, Россия – это долгосрочно, Россия сделает выводы из ошибок, снова будет великой державой. Нам через нее легче балансировать, мы их всех знаем и так далее. Х…ли эти хохлы, они ломают нам весь расклад в Европе», – сказал чиновник.

«Напоминаю, что недели три-четыре назад этот вопрос ставился прямо. Он примерно так ставился, это были заголовки европейской прессы: «Мир не готов к миру, в котором Украина победила, а Россия проиграла, мы не знаем, что с этим делать». Вот и все, вот такая диспозиция сейчас», – заявил Арестович.