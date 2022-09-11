Зе-офис: Наша цель – заставить русских покаяться

«Демократизация России» невозможна без покаяния русских перед народами Европы.

Об этом в ходе организованного олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» (проходит после 2014 года в Киеве), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не должны иметь иллюзий вокруг того, что происходит в РФ и вокруг того, что будет происходить дальше. Они точно не поймут даже, если проиграют. Это намного более глубокая проблема.

Мы сегодня за счёт Украины доигрываем то, что не было доиграно в начале 90-х и в середине 90-х – Россия не прошла через ключевое – покаяние за систему тоталитарного типа, которой был СССР. Всё, через что прошла Европа – я имею в виду Варшавский договор.

Россия пошла по такому пути, когда она законсервировалась и вышла после победы пана Ельцина в 96-м году на понимание того, что комфорта в достаточном количестве в России не будет, качество жизни всегда будет намного ниже, чем в Европе или в любых цивилизованных странах. И тогда они придумали концепцию реваншизма.

И сегодня они этот реваншизм попытались реализовать атакой на Востоке Европы, которую ненавидят больше всего, и Украину, прежде всего.

Работать с Россией? Там нет общественного мнения, и не будет. Это государство может существовать только в авторитарном или в тоталитарном типе. Это иллюзия была, что там может быть демократизация. Демократизация не может быть без покаяния, без признания вины за то, что ты делал на протяжении 70 лет, на тот момент, когда распался СССР. …

Это сложная система, которая в РФ. Как нам на это повлиять? Мы должны победить, это ключевое. Потому что заставит их стать на путь покаяния хотя бы частично», – заявил Подоляк.