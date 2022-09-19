Зе-офис: «Наша стратегия – нанесение ударов по Крыму. Будем уничтожать»

19.09.2022 10:39 (Мск), Украина планирует наносить удары по российским объектам в Крыму и на других неподконтрольных Киеву территориях, потому что считает их своими. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По мнению Подоляка, это не террористическая деятельность, а соблюдение международного права.Бюджет Украины на следующий год наполовину дотационный, все уходит на войну, - депутат Рады Киев

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Новости Украины

Украина планирует наносить удары по российским объектам в Крыму и на других неподконтрольных Киеву территориях, потому что считает их своими.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Подоляка, это не террористическая деятельность, а соблюдение международного права.

«Абсолютно внятная стратегия у нас по Крыму уже есть. Потому что там несколько крупных армейских баз, которые должны быть уничтожены. И, в принципе, мир понимает, что мы их будем уничтожать, и так далее», – сказал чиновник. «Ключевые моменты здесь следующие: нет никаких терактов и нет никакой гражданской инфраструктуры Российской Федерации на территории Украины. Мы освобождаем свою суверенную территорию. В рамках международного права мы в праве делать все, что считаем нужным, уничтожая в том числе коллаборантов, представителей российской оккупационной армии, разрушая их склады, базы, места нахождения и так далее. Это абсолютно в рамках международного права», – заявил Подоляк.

Бюджет Украины на следующий год наполовину дотационный, все уходит на войну, – депутат Рады

Киев )- Анатолий Лапин )- Бюджет Украины на следующий год более, чем на половину дефицитный и состоит из внешних заимствований.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховноы рады, замглавы бюджетного комитета Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Железняка, это происходит из-за того, что Украина тратит все свои деньги на войну.

«У нас более, чем половина расходов бюджета будет покрываться за счет заимствований. Это ничем не отличается от того, что происходит сейчас, во время военного 2022 года. То есть мы сейчас так живем, может быть, другая даже пропорция в сторону заимствований. А происходит это очень просто – из-за того, что на армию, на войну мы тратим больше, чем 130 миллиардов. Это все, что мы должны были тратить в мирный год», – сказал депутат.

«Поэтому очень ожидаемо, что в этом бюджете фактически в два раза превышают расходы доходы. Дай бог, чтобы хотя бы так было, все остальное – 95% – это внешние заимствования и гранты, деньги, которые нам дают бесплатно или под очень низкие проценты. Ну и 5% – это внутренние заимствования», – рассказал Железняк.