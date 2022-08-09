Зе-офис: НАТО недовольно дружбой Турции с Россией. Будут принимать меры

09.08.2022  13:12 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Турция, Украина
Новости Украины

В НАТО недовольны, что член Альянса Турция развивает отношения с Россией, несмотря на то, что в официальных документах организации РФ значится противником.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В НАТО недовольны, что член Альянса Турция развивает отношения с Россией, несмотря на то,...

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По мнению Арестовича, в этой связи в отношении Турции могут быть приняты меры внутри Альянса.

«Турецкой политикой остро недовольны. Главное обвинение понятно – разрушают натовское единство своими особыми отношениями с Российской Федерацией, которая названа стратегическим противником НАТО в документе на саммите в июне. Член НАТО разрушает натовский консенсус по государству-противнику. Это крайне нелояльное поведение, и здесь турки идут по лезвию бритвы в отношении блока НАТО, очень многие страны говорят, что здесь надо принимать меры», – сказал чиновник.

«Чем это закончится? Не знаю, но то, что идет такой плотный наигрыш с государством, которое объявлено стратегическим противником НАТО, конечно, не может считаться в НАТО нормальным, и скорее всего, будут предприниматься определенные меры», – заявил Арестович.

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