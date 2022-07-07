Зе-офис: Оружейные склады Запада пусты. Передавать нам нечего

Западу нечего передавать Украине – запасы вооружения оказались недостаточными, а боеспособные страны можно сосчитать на пальцах одной руки.

Об этом в эфире видеоблога российской либеральной пропагандистки Юлии Латыниной заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, из-за этого военные заводы на Западе вынуждены работать в четыре смены, чтобы обеспечить обещанные поставки.

«Когда они кинулись анализировать запасы вооружений, которое можно нам передать, выяснилось, что для большой континентальной войны, даже для маленькой континентальной войны у них тупо нет оружия, вообще. Что могли, то передали, но, понимаете, три десятка гаубиц – это ни фига, не для фронта, который размахом 1300 километров. Это только внутренний фронт, а есть еще периметр границ.

И они чешут репу, потому что из боеспособных армий у них американская, британская и французская еле-еле, может, канадская еще, и не так там много есть. Это не середина 80-х, когда они все дружно готовились противостоять советской красной машине, которая собиралась до Ла-Манша дойти за две недели и только в одной Германии имела 550 тысяч человек, до зубов вооруженных.

Группа советских войск в Германии – это был ударный кулак, где все нормативы были в полтора раза завышены, по сравнению с Советским Союзом. Тогда – да, но сейчас им тупо нечего передавать. Этот ленд-лиз радостный, его же еще произвести надо. Они там сейчас в три смены работают, многие, а некоторые в четыре, включая выход смен на выходные, потому что нужно срочно выдать это вооружение», – заявил Арестович.