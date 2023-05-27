Зе-офис ответил западным СМИ: Никаких горьких пилюль глотать не собираемся

Игорь Шкапа.  
27.05.2023 12:13
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Украина не ведет переговоры о прекращении огня исключительно из-за непримиримой позиции президента Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба.


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Издание отметило, что парламентские выборы в срок (29 октября) могут пройти лишь на основе перемирия, о котором настойчиво твердят западные медиа как о «горькой пилюле, которую Украине придется проглотить».

«Украине придется проглотить ровно столько, на что мы сами согласимся. Позиция президента однозначна: никто не будет нам ничего навязывать. И поверьте, если бы он был чуть менее стойкий и крепкий, то уже давным-давно шли бы три-четыре трека каких-то переговоров и так далее. Вы прекрасно знаете, что этого нет и это исключительно из-за его жесткой позиции», – ответил Кулеба.

При этом ему заметили, что если западные союзник уменьшат поставки вооружений после контрнаступления, то вопрос диалога рано или поздно встанет, и поинтересовались, почему власть не коммуницирует это с обществом.

«Вопрос с подвохом. Я считаю, что тезисы о том, что нам «перестанут», «уменьшат» и тому подобное — это больше проблема союзников. Где была бы российская армия, если бы?.. «Что мы делали последние 20 лет? Мы отдыхали. Китай поставлял нам товары, Америка поставляла нам безопасность, Россия поставляла нам энергоресурсы. А чем занимались мы?», — небезосновательно задался вопросом господин Боррель.

Я считаю, что Украина сейчас глобально другая страна, но мы не в состоянии оценить масштаб процесса, внутри которого находимся. Нам нужно все складывать на полочку, понимая, что с этим нужно будет работать в будущем», – достаточно сумбурно сказал чиновник офиса президента.

Он не исключает, что в разрыве военного положения вполне реально провести выборы на пике рейтинга президента.

«В нашем мире все реально. Но повторюсь: мы недооцениваем жесткую позицию президента. Многими она воспринимается примитивно, без понимания, насколько он нас усиливает в глазах мира и дает нам возможности на будущее. Он не делает это эмоционально, он делает это стратегически. Проблема в другом: сумеем ли мы этими возможностями воспользоваться? Сумеем ли их взять? Это очень сильно повлияет на нашу безопасность в будущем», – заявил Кулеба.

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