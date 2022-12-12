Зе-офис паникует на фоне слухов о поставках иранских ракет в Россию

12.12.2022  08:16 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Беспилотники, Дзен, Россия, Украина


Иран готовится поставить России около 1000 дополнительных единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеканал CNN, ссылаясь на анонимных западных чиновников.

Иран готовится поставить России около 1000 дополнительных единиц оружия, в том числе баллистические ракеты...

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Указывается, что это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию усовершенствованные высокоточные управляемые ракеты, которые «могут дать Кремлю существенный импульс на поле боя».

Отмечается, что поставка планируется до конца нынешнего года.

 «Отправка дополнительного иранского оружия в Россию — это шаг, который, вероятно, приведет к дальнейшему ухудшению отношений с США», – прогнозирует CNN.

О поставках иранских ракет в Россию заявил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для того, чтоб поджечь Ближний Восток», – сказал Подоляк.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины утверждало, что Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов.

Стоит обратить внимание, что вчера в Москву на переговоры с министром обороны России прилетел замначальника Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде.

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