Зе-офис: Подведем к Херсону пять HIMARS и не дадим провести референдум
Наступление ВСУ на Херсонщину начнётся с уничтожения Каховской дамбы и Антоновского моста.
Об этом в эфире YouTube-канала бежавшего в Литву либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»
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«Однажды «пушной зверёк» подберётся к Херсону с двух сторон. С юга и севера, где-нибудь, как-нибудь, например. И будет создана ситуация, когда зайчики побегут через две ниточки, которые там есть – одно окно на Каховскую дамбу и Антоновский мост», – уверен Арестович.
«Их будут обстреливать?» – с надеждой спросил Фейгин.
«А кто его знает, это же замысел командования. Есть вариант – грохнуть обе эти переправы, не дать переправиться и добить всех кто останется на правом берегу. Есть вариант дать выйти и зайти на плечах, он посложнее, но есть разные приёмы и способы. В любом случае город будет освобождён, в этом можно не сомневаться абсолютно.
И скорее раньше, чем позже. Я придерживаюсь гипотезы относительно того, что они будут становиться в оборону к середине августа. Вторая часть этой гипотезы – мы не дадим встать им в оборону. И провести референдум тоже не дадим.
Херсонская группировка обречена, они не смогут удержать плацдарм на правом берегу, который снабжается по двум несчастным ниткам через широченную огромную реку Днепр. Это нереально», – считает советник.
«А на что они рассчитывают?» – уточнил Фейгин.
«Рассчитывают на то, что мы будем силы и средства таскать на восток, поэтому давление там оказывается, поэтому не сможем достаточно сил выделить на Херсонское направление. Что они могут подтянуться, контратаками сбивать.
Они же на Херсонском направлении делают то же самое, что мы на донецком. То есть на Херсонском мы давим, а они обороняются. Что оборона будет удачной, что ВСУ наступать не умеют. Но подъедет туда штучек пять «HIMARS», и этот вопрос закроется за неделю. …
Российская армия находится на Херсонщине примерно (пока ещё нет), как наша, например, под Лисичанском. Конечно соотношение не то, если бы было совсем так, то мы бы их уже сожрали с потрохами. Но общая логика туда», – резюмировал Арестович.
Спасибо!
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