Зе-офис: Подведем к Херсону пять HIMARS и не дадим провести референдум

Наступление ВСУ на Херсонщину начнётся с уничтожения Каховской дамбы и Антоновского моста.

Об этом в эфире YouTube-канала бежавшего в Литву либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Однажды «пушной зверёк» подберётся к Херсону с двух сторон. С юга и севера, где-нибудь, как-нибудь, например. И будет создана ситуация, когда зайчики побегут через две ниточки, которые там есть – одно окно на Каховскую дамбу и Антоновский мост», – уверен Арестович.

«Их будут обстреливать?» – с надеждой спросил Фейгин.

«А кто его знает, это же замысел командования. Есть вариант – грохнуть обе эти переправы, не дать переправиться и добить всех кто останется на правом берегу. Есть вариант дать выйти и зайти на плечах, он посложнее, но есть разные приёмы и способы. В любом случае город будет освобождён, в этом можно не сомневаться абсолютно.

И скорее раньше, чем позже. Я придерживаюсь гипотезы относительно того, что они будут становиться в оборону к середине августа. Вторая часть этой гипотезы – мы не дадим встать им в оборону. И провести референдум тоже не дадим.

Херсонская группировка обречена, они не смогут удержать плацдарм на правом берегу, который снабжается по двум несчастным ниткам через широченную огромную реку Днепр. Это нереально», – считает советник.