Зе-офис поспешил радоваться трем миллиардам военной помощи от Байдена

Украина получит от Соединенных Штатов пакет военной помощи на сумму порядка трех миллиардов долларов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба президента США Джо Байдена, ссылаясь на его поздравление украинцев с Днем независимости.

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Отмечается, что этот пакет позволит Украине получить системы ПВО, артиллерийские снаряды, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

«Благодарю наших союзников за последовательную поддержку Украины. Совместно мы победим Россию в битве за свободу», – прокомментировал это решение глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Впрочем, военкор Александр Сладков считает, что украинцам рано радоваться.

«Не торопитесь. Я сам достаточно взрослый человек, даже с натяжкой можно сказать зрелый. И я уже давно не верю, что дядьки-миллиардеры из США вот так просто возьмут и отдадут Киеву свои ярды: берите, тратьте, потрошите!

У меня на памяти история с американскими деньгами, «потраченными» в Афганистане. На примере борьбы с наркотиками: 30% потраченного – зарплата специалистам из США, 30% – на обеспечение безопасности миссии, 30% на американские оперативные (понимай разведывательные) расходы, 4% на машины для американцев антинаркоманов в Афганистане (Ленд Крузеры купленные втридорога), 4% авиабилеты, проживание, переезды. Афганцам 2% – ФОТ и обеспечение.

И вы думаете, американцы, о чьей коррупционности уже байки ходят, дадут Украине потратить три ярда? Ой не смешите мою бороду!», – резюмирует Сладков.