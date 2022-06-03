Зе-офис признал неудачу украинского наступления на херсонском направлении

Новости Украины

Украинские войска не могут провести операцию по захвату Херсона и других населенных пунктов области, но пытаются переходить в контратаки, теряя своих солдат ради того, чтобы затянуть время в ожидании поставок западного вооружения.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам рисовали чуть ли не взятие Херсона, нам рисовали чуть ли не выход на Новую Каховку и нарезание до Днепра. Я с самого начала сказал, что не будет ничего такого, потому что соотношение сил и средств не позволяет это сделать. Что мы сделали? Там тоже поймали на оперативном скачке. Российские войска перебросили туда силы и средства – ПВО, танки и так далее в готовности наступать… Они там готовили свое наступление с задачей выйти на границы с Херсонской, двинуться к Николаеву, двинуться к Кривому рогу, и наши опять их поймали со спущенными штанами. Не скажу, что в ночь перед наступлением, но за очень короткое время до наступления, когда они в наиболее уязвимом находятся положении, перед началом действий, наши влупили на трех направлениях. Три переправы организовали, все три были успешными, хотя не без потерь. Зашли на ту сторону, форсировали Ингулец, закрепились, создали плацдарм. Дальше все ожидали от них страшного развития успеха, но так не бывает – российское командование перебросило туда свои части и пошло таранить эти плацдармы», – сказал советник главы офиса президента. «Наши вернулись на те же позиции, которые были до этого. Потеряли что-нибудь? Понятно, что есть потери, потому что наступали. Зато сорвали попытку наступать, нанесли потери российским войскам и теперь им долго нужно собираться с силами, чтобы эту попытку повторить. А наши ведут борьбу за выигрыш во времени. По одной простой причине – потому что выигрыш во времени – это западное оружие, которое подходит сюда», – заявил Арестович.