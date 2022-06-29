Зе-офис: Путин не простит Западу оскорблений. Будет ответ
Попыткой высмеять президента России Владимира Путина, оголившего торс во время прогулки на лошади, представители «Большой семерки» сожгли все мосты для общения с главой российского государства.
Об этом в эфире израильского «Лучшего радио» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Арестовича, фразы в стиле, «мы устроим показ верховой езды с голым торсом» и «мы должны показать, что мы круче Путина», сказанные премьер-министрами Великобритании и Канады, – это прямое оскорбление российского лидера.
«Лидеры «Большой семерки» потроллили Путина в отношении снятых пиджаков: «Давайте покатаемся на лошадях, изобразим мачо». Вы же понимаете, что это означает? Это означает три очень важные вещи. Первое – они обрезали себе мосты, потому что Путин не прощает личных оскорблений, они очень точно понимали, что они делают, когда это делали», – сказал советник Зе-офиса.
«Второе – они эмоционально включились в войну. Потому что обычно лидеры, они же дрессированы как – всегда любые фразы, даже осуждения должны оставлять лазейку, возможность восстановить переговоры и так далее – прямое личное оскорбление.
И третье – они договорились, мы это точно знаем, они будут ломать хребет. Все. Сегодня была оценка, что Путин лично ответит. Не Российская Федерация, не люди, принимающие решения, а Путин лично. Это очень жесткая формулировка», – заявил Арестович.
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