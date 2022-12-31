Зе-офис: Путин опасен

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На президента России Владимира Путина необходимо смотреть иначе, чем до начала 24 февраля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью бежавшей из России либеральной публицистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Я бы рекомендовал смотреть на этого субъекта совершенно иначе, чем до начала войны. Если тогда он представлялся – да, где-то что-то не понимает, но достаточно собранным и таким мощным человеком, который может продавливать что-то», – сказал чиновник.

По его словам, Путину напрасно приписывали способности стратегически мыслить.

«На самом деле этого никогда не было, но тем не менее было ощущение, что он может волевым образом продавливать даже проблематичные ситуации. Сейчас на него смотришь как на человека, который находится в паническом состоянии и крайне растерян. И тем не менее он опасен именно тем, что попытается реализовывать до конца свой человеконенавистнический потенциал», – опасается Подоляк.