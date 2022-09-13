Зе-офис: Работавшие на Россию учителя могут не дожить до суда

13.09.2022  12:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Образование, Общество, Политические репрессии, Политические убийства, Украина
Новости Украины

Гражданские специалисты, которые приехали из России на на занятые ВС РФ территории Украины, а после не успели передислоцироваться вместе с российской армией, как это произошло в Харьковской области, могут не дожить до суда.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гражданские специалисты, которые приехали из России на на занятые ВС РФ территории Украины, а...

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При этом, Арестович возложил ответственность за убийство таких людей на неких «партизан».

«Коллаборанты должны все, эти приезжающие российские специалисты, все эти члены правительств, которых они назначают, учителя, работники детсадиков, должны учесть, что они – не милые тети, не наши, не их с глобусом под мышкой, которые должны дарить детям разумное, вечное, доброе. Они – преступники, и по отношению к ним не будет никаких сантиментов.

Особенно это касается наших. Предатель – это предатель. Лучшее, что вы можете сделать, – это свалить в вашу любимую Россию. Потому что в противном случае погоды стоят такие, что это или смерть, или тюрьма. Причем официальные власти могут не успеть довезти до тюрьмы, судя по реакции соседей этих всех коллаборантов на свежеосвобожденных территориях, власти могут не успеть вмешаться…

Я боюсь, что до закона еще нужно дожить, судя по реакции партизан, сопротивления, судя по реакции соседей, не всем это счастье удается», – заявил Арестович.

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