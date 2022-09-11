Зе-офис ругает ЕС и обещает снижение уровня жизни и взлёт цен на коммуналку

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Новости Украины

Европейцы сами виноваты, что теперь будут беднее, и за коммунальные счета придётся платить больше, потому что нужно было раньше перестраивать свою энергетическую систему, дистанцируя её от РФ.

Об этом в ходе организованного олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» (проходит после 2014 года в Киеве), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Определённые [европейские] страны отдали 70% своей газовой независимости. Вы не дифференцировали риски. Я шокирован тем, что, когда ты проводишь переговоры с РФ, ты не понимаешь, с кем ты говоришь и какие намерения у РФ. Это очевидно… Это почему-то в Европе подумали, что, если мы втянем РФ в общие бизнесы сырьевые, они будут элементам сырьевой системы Европы, которая будет позволять много зарабатывать, будет построена индустрия обслуживания. (Что такое обслуживающая система? Это лоббисты, это политики, которые будут получать определённую премию за то, что Россия втянута в энергетическое пространство Европы). И таким образом Россия не захочет использовать оружие. Это ошибка. Для России любое – это элемент давления. Они в какой-то конкретный момент этот элемент обязательно используют. Я считаю, что сегодня будет сложный, уровень жизни в Европе уменьшится, нужно заплатить цену за это, коммунальные платежи будут выше, будет меньше доход у определённой части людей, но это цена за правильно построенную будущую экономику Европы. Это принципиально и об этом надо говорить. Да, на 3 градуса будет ниже температура в квартире. А у нас у 12 миллионов людей, в принципе квартиры сегодня нет, и мы готовы платить эту цену, потому что это важно в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – убеждал Подоляк.