Зе-офис: Русские что-маскируют под видом эвакуации из Херсона

25.10.2022  11:58 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров: 1269
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

На Украине не верят в эвакуацию мирных граждан из Херсона, считая, что таким шагом Россия может замаскировать какие-то свои действия.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине не верят в эвакуацию мирных граждан из Херсона, считая, что таким шагом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Одно дело говорить, что они вывозят и создать впечатление, что они вывозят, вывезя одну или две тысячи человек. И оставив там 100 тысяч, например. Понимаете, что это иллюзия. Эти все истерики: «Мы тут вывозим кого-то, не вывозим». И так далее, на паромах идут. Они там должны в Крым переехать, заявления Хуснуллина – это же не значит, что произошла действительно эвакуация местного населения.

Это была постановка для того, чтобы создать впечатление, что «мы тут как-то заботимся, кого-то вывозим», – сказал чиновник.

«Во-первых, очень мало людей вывезли в направлении Крыма, очень мало. Во-вторых, частично людей с правого берега перевезли на левый и там оставили. И третье – они абсолютно оставили большее количество в том же Херсоне и на любых других оккупированных территориях.

Кроме того, четвертое: они сегодня говорят о создании так называемой территориальной самообороны, и туда набирают именно мужское население этого же Херсона. Потому они никого не эвакуируют, не верьте пропагандистским информационным истерикам, которые они устраивают для того, чтобы что-то замаскировать», – заявил Подоляк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть