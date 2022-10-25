Зе-офис: Русские что-маскируют под видом эвакуации из Херсона

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Новости Украины

На Украине не верят в эвакуацию мирных граждан из Херсона, считая, что таким шагом Россия может замаскировать какие-то свои действия.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно дело говорить, что они вывозят и создать впечатление, что они вывозят, вывезя одну или две тысячи человек. И оставив там 100 тысяч, например. Понимаете, что это иллюзия. Эти все истерики: «Мы тут вывозим кого-то, не вывозим». И так далее, на паромах идут. Они там должны в Крым переехать, заявления Хуснуллина – это же не значит, что произошла действительно эвакуация местного населения. Это была постановка для того, чтобы создать впечатление, что «мы тут как-то заботимся, кого-то вывозим», – сказал чиновник.

«Во-первых, очень мало людей вывезли в направлении Крыма, очень мало. Во-вторых, частично людей с правого берега перевезли на левый и там оставили. И третье – они абсолютно оставили большее количество в том же Херсоне и на любых других оккупированных территориях. Кроме того, четвертое: они сегодня говорят о создании так называемой территориальной самообороны, и туда набирают именно мужское население этого же Херсона. Потому они никого не эвакуируют, не верьте пропагандистским информационным истерикам, которые они устраивают для того, чтобы что-то замаскировать», – заявил Подоляк.