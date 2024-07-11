Зе-офис требует от Запада еще больше самолетов и ПВО

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украине нужны два десятка американских систем ПВО «Пэтриот» и больше сотни истребителей F-16. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Подоляка, таким количеством техники и вооружения Украина сможет закрыть свое небо.

Украине нужны два десятка американских систем ПВО «Пэтриот» и больше сотни истребителей F-16. Об...

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«Они понимают, что вы не сможете закрыть все, потому что дефицит ресурса очевиден. Потому что вам нужно дополнительно сегодня от 8 до 20 «Пэтриотов», чтобы полностью всю страну закрыть. А к ним нужны еще меньшие по дистанции работы системы противоракетной обороны, это IrisT.

Вам к этому обязательно нужно добавить больше 100 плюс самолетов F-16 с уточненной авионикой, чтобы можно было уничтожать большое количество тактической авиации России по линии фронта. И все», – заявил Подоляк.

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