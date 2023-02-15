Зе-офис требует усилить пропагандистское воздействие на западное общество

Анатолий Лапин.  
15.02.2023 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Пропаганда, Украина


Для того, чтобы на Западе не забывали об Украине, ей нужна постоянная пропагандистская работа с местным населением.

Об этом в эфире «24 канала» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы на Западе не забывали об Украине, ей нужна постоянная пропагандистская работа...

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По словам Подоляка, Украине нужно постоянно убеждать западное сообщество в том, что Россия – агрессор, а ВСУ защищают всю Европу, сопровождая это кадрами боевых действий и их результатов.

«Мы год войны имеем. Депрессирование мнений в разных странах происходит в любом случае, потому что тяжело жить в определенном графике. Тем не менее, как это преодолеть – правильная коммуникация – это ключевое. Правильный разговор, правильные акценты, не боясь называть вещи своими именами, прямолинейно иногда, нарушая, возможно, каноны традиционной, прежде всего, европейской политики.

Показывать в прямом эфире то, что происходит, давать возможность эти картинки все время видеть, но видеть их не для того, чтобы шокировать, а видеть их с комментарием, что, например, один день продления обсуждения передачи нам дальнобойной артиллерии – это еще один день, когда, например, в Днепре, будет разрушено еще одно многоквартирное здание. То есть, ассоциативные ряды правильные», – сказал чиновник.

 

« Контрпропагандистская работа обязательно с общественными мнениями в европейских странах, потому что Россия пытается их тоже запугать. Объяснять им, что, смотрите, вы не будете воевать, вы будете жить в безопасной Европе, с новым контуром безопасности только в одном условии – если Украина выиграет. То есть, объяснять, объяснять и объяснять», – заявил Подоляк.

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