Зе-офис: У НАТО закончилось оружие для Украины

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Новости Украины

У Запада закончились возможности поставок для украинской армии своего вооружения и техники.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, по сравнению с 1980-ми годами, когда НАТО было вооружено и готовилось к противостоянию с СССР, сегодня альянс не имеет достаточного количества систем даже для своих нужд.

«Просто нет этого оружия, вот и все. Они бы радостно предложили, но они отдали, что могли. В дальнейшем нам нужно производить. Напоминаю, что Германия производит для нас комплексы ПВО сейчас, которых нет на вооружении самой немецкой армии, производит дополнительные гаубицы, поляки производят гаубицы и так далее и так далее. Да, не предложили ничего нового, а осуществляют старые контракты, потому что у них просто их физически нет», – сказал советник ОП.

«Напоминаю, что основой ударной мощи НАТО является авиация. Авиацию пока не дают, а вся остальная мощь, в том числе артиллерийская, заточена преимущественно на авиацию у них, а у нас модель наоборот. У нас основная ударная мощь – это артиллерия. Поэтому, когда мы говорим: «Дайте», они говорят: «Так у нас нет». Ну, простейший пример – во Франции всего 90 гаубиц «Цезарь». Они нам отдали 18. Пятую часть, это очень-очень много… Это очень непростая история. Если бы это была середина 80-х, ну да, тогда НАТО было переполнено оружием. С тех пор они уже много раз разоружились, тупо физически нет ни снарядов, ни артиллерии», – заявил Арестович.