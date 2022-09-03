Зе-офис угрожает Крыму новыми ударами

03.09.2022  11:10 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым


Украина готовит новые диверсии и провокации в Крыму.

Это следует из заявления в эфире интернет-блога беглого российского либерала Марка Фейгина советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина готовит новые диверсии и провокации в Крыму. Это следует из заявления в эфире...

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По словам Арестовича украинские спецслужбы просят у местных жителей сообщать им информацию о российских военных объектах в Крыму, что свидетельствует о возможных ударах.

«Президент провел заседание ставки очередное, обещал сюрпризы в своем вечернем обращении, новости. Самое главное: ГУР попросило об очень важной вещи, оно сказало, что давайте-ка информацию по российским объектам в Крыму. А президент поблагодарил жителей Крыма и Украины за информацию, которую они предоставляют своевременно», – сказал советник президентского офиса.

«Это я так, прямо говорить нельзя, но я подвигаю плечом, куда надо думать и чего надо опасаться нашим любимым российским визави, путинским», – завил Арестович.

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